Cagliari, gli stranieri aggrediscono i poliziotti in piazza del Carmine: “Correte, siamo tutti in pericolo” (VIDEO)

“Correte, siamo tutti in pericolo”. È terrorizzata, nonostante si trovi sul suo balcone, la donna che con uno smartphone riprendere l’aggressione agli agenti di polizia da parte di un gruppo di stranieri in piazza del Carmine a Cagliari e, con un altro cellulare, parla con un’operatore del 113. Si sentono le urla, a tratti disumane, poi si notano alcuni passanti che si allontanano a passo ben spedito dalla zona, tra le panchine e la statua della Madonna, lato poste, dove scoppia la violenza. “C’è una rissa in piazza, venite subito”, dice ancora la residente, sempre più agitata. Poi, si sentono in lontananza le sirene di altre macchine della polizia, arrivate per dare supporto ai poliziotti del gruppo Falchi della squadra mobile aggrediti dal gruppo di nordafricani.