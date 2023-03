Maracalagonis, nuova cittadella sportiva: piscina e campi da tennis con club house e punti ristoro

Nuova cittadella sportiva super moderna a Maracalagonis. Quattro milioni di euro per tirare su piscina, foresteria, club house, punti ristoro e campi da tennis, badminton e per altri sport. Ad annunciarlo è la sindaca Francesca Fadda, che ha postato su Facebook i rendering del progetto. I soldi? Sono già nelle casse del Comune, ben 4 milioni di euro grazie al Pnrr, ottenuti in collaborazione con la società sportiva Marabadminton e la Badminton Italia: “Come amministrazione comunale e come sindaca di questo meraviglioso Comune sono molto soddisfatta di avere ottenuto il finanziamento, in quanto il Maracalagonis è uno degli unici comuni ad averlo ottenuto in Sardegna. Questo progetto cambierà il volto alla zona sportiva e sarà un fiore all’occhiello del nostro paese e del territorio. Un progetto che andrà a migliorare anche le strutture esistenti e accoglierà tutti i cittadini non solo di Comune di Maracalagonis ma di tutto il territorio. Seguirò con passione e determinazione assieme alla mia amministrazione comunale, passo dopo passo tutta la procedura e l’iter burocratico dall’inizio e spero di poter conoscere come sindaca l’opera finita, da consegnare a tutti i cittadini maresi”.

“Grazie a voi maresi per la forza e il sostegno accordati, senza i quali oggi la nostra amministrazione e io, come sindaca, non avremmo potuto ottenere questi risultati”.