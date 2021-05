Cagliari, gli sparano a una gamba e poi scappano in scooter: 40enne ferito all’ospedale

Sono entrati in una abitazione di via Francesco Riso, al civico 116, nel rione di Barracca Manna, non si sa ancora come, e hanno sparato a un 40enne, Matteo Congiu, noto alle Forze dell’ordine, ferendolo a una gamba. Poi, sono fuggiti a bordo di uno scooter. Erano in due, stando agli ultimi sviluppi delle indagini condotte dagli agenti della squadra mobile di Cagliari, gli aggressori dell’uomo. Il pomeriggio di follia è durato pochi minuti: il ferito, trasportato all’ospedale Brotzu, non si trova in pericolo di vita: ha rimediato appunto una ferita ad una gamba e ha un femore fratturato.

Gli agenti stanno cercando di capire, anche attraverso la sua testimonianza, cosa sia esattamente successo, ma l’uomo non è collaborativo. Le due persone in fuga avrebbero preso del denaro, ma sul punto non c’è nessuna conferma: si parla, infatti, di soldi “recuperati” dagli agenti. E, inoltre, è emerso che nell’abitazione teatro della violenza ci abiti una persona molto vicina a Valerio Saja, arrestato a marzo dopo il folle inseguimento, terminato con lo schianto contro un’auto dei carabinieri, avvenuto nel Largo Carlo Felice a Cagliari. Le indagini, ovviamente, stanno andando avanti, e gli uomini del reparto della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, sono a caccia dei due fuggitivi.