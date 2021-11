Cagliari, gli ambulanti alla fame bloccano via Roma: “Dateci i nostri ristori, senza sagre siamo disperati”

Le sagre sono ancora al palo, i pochi eventi nelle piazze sarde non fanno certo il pienone tra distanziamento obbligatorio e green pass e i 3,9 milioni della Regione sono rimasti, dopo sei mesi, una bella conquista ma, contemporaneamente, una promessa. Gli ambulanti delle feste e delle sagre, i giostrai e i paninari non hanno ancora ricevuto un centesimo: “E allora blocchiamo via Roma a Cagliari e non ce ne andiamo sino a quando non avremo una data sicura. I soldi li stanno bloccando gli uffici regionali, tutta colpa della burocrazia”, denuncia Mauro Zedda, presidente di Ambulantando. “Rimandano di settimana in settimana. Adesso basta con le promesse”. I lavoratori alla fame hanno bloccato via Roma, mandando più volte il traffico in tilt.

“Molti colleghi hanno dovuto chiudere la loro attività e non sanno più come fare per andare avanti. Dateci subito i ristori che ci spettano, sono indispensabili per poter continuare a fare mangiato le nostre famiglie”.