Cagliari, giovane 23enne tradito dal braccialetto anti stalking: arrestato dai carabinieri, era sul luogo di lavoro dell’ex compagna. Nella scorsa notte, i Carabinieri della Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un giovane di 23 anni, residente ad Assemini, per violazione delle misure cautelari cui era sottoposto. Il soggetto, già censurato e dotato di braccialetto elettronico “antistalking”, è stato rintracciato nei pressi del luogo di lavoro dell’ex compagna, nonostante fosse obbligato a rispettare il divieto di dimora fuori dal comune di Assemini. L’allarme è scattato grazie al dispositivo elettronico, che ha segnalato la violazione dell’area di restrizione imposta per proteggere la vittima, una donna di 42 anni. I Carabinieri, intervenuti prontamente in via Doberdò, hanno fermato l’uomo in flagrante. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio con rito direttissimo, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.