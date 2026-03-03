Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti presso il supermercato situato in viale Marconi a seguito della segnalazione di un furto appena consumato.

Secondo quanto ricostruito, un uomo si sarebbe impossessato di merce varia per un valore complessivo di alcune centinaia di euro, riuscendo ad allontanarsi dall’esercizio commerciale prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La tempestiva attivazione delle ricerche da parte dei militari ha permesso di individuare il sospettato poco distante dal luogo dell’evento. L’uomo, un disoccupato 31enne di origine algerina, senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, è stato prontamente bloccato e posto in sicurezza.

E’ stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di furto aggravato e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio.