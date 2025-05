Nella notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 43 anni, residente a Cagliari, per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato ai danni di un’attività commerciale.

L’allarme è scattato intorno alle 3, quando una società di vigilanza privata ha segnalato un furto in corso all’interno di un salone da parrucchiere situato nel quartiere Bonaria.

Gli agenti della squadra volante, giunti tempestivamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo mentre si aggirava tra i locali dell’esercizio con il volto coperto. Bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di uno scalpello e di una grossa leva metallica, strumenti presumibilmente utilizzati per forzare l’ingresso e tentare di scassinare la cassaforte, che presentava evidenti segni di effrazione.

Il 43enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in Questura. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari nel corso dell’udienza per direttissima svoltasi nella mattinata di ieri.