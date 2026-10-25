Cagliari, Sant’Avendrace tra furti e sporcizia. Nelle ultime settimane sono state rubate auto, aperte e depredate vetture in sosta, comprese quelle dei clienti delle attività commerciali, e, tra cumuli di immondizia abbandonati e sporcizia sui marciapiedi, spunta chi usa ogni angolo delle strade come wc a cielo aperto.

Fioccano le segnalazioni dei residenti che da tempo denunciano le azioni messe in atto nel popoloso quartiere.

Desta particolare preoccupazione l’escalation di furti di macchine: in pochi giorni due Panda sono state portate via, erano parcheggiate in via Santa Gilla. Una è stata rubata da due ladri giunti sul posto a bordo di uno scooter bianco, l’altra da due individui a bordo di un’Opel Corsa celeste. Entrambi i casi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in vari punti della strada. La notte non si dorme tranquilli, insomma, ogni rumore sospetto mette in allerta chi tenta di riposare e se dalle finestre si scorge qualcosa di anomalo, non si esita a richiamare l’attenzione. La settimana scorsa, sempre nel cuore della notte, un cittadino ha messo in fuga alcuni uomini che, con una pila in mano, frugavano dentro gli abitacoli delle macchine parcheggiate.

I residenti chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni anche per quanto concerne il decoro: cumuli di immondizia si moltiplicano a vista d’occhio, nonostante la pulizia costante da parte degli operatori ecologici gli incivili impiegano poco a vanificare gli sforzi messi in campo.