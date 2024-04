Cagliari, frattura e collare per Ornella, la rider colpita con una sportellata: “E con i cantieri il nostro lavoro è un incubo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il referto medico non è dei migliori, ma l’importante è poter raccontare la disavventura. Ornella Anedda, rider 40enne, tra le donne più note a Cagliari per le consegne, sempre in sella alla sua sgargiante Vespa blu, ieri è stata colpita da una sportellata mentre si trovava in via Roma, nel tratto tra via Angioy e via Sassari: “Un padre insieme al figlio, a bordo di un’auto, stavano andando lentamente e li stavo superando. Pensavo addirittura che fossero fermi, la sportellata è stata improvvisa”. La Piredda è caduta sull’asfalto, fratturandosi il braccio destro e riportando danni anche al collo: “Dovrò indossare il collare morbido e, forse, subire un intervento all’ospedale per il braccio, i medici vogliono rivedermi tra una settimana. Padre e figlio si sono fermati, quest’ultimo mi ha anche già chiamato per chiedermi scusa e sincerarsi delle mie condizioni di salute. Sono stati molto gentili”, spiega la Anedda. Certo, incidente a parte, non tutti però sono come i due automobilisti di ieri: “Il nostro lavoro già è difficile, mancano spazi sicuri o corsie dedicate”, osserva la rider. E la situazione è peggiorata nell’ultimo anno, non tanto per la maleducazione di qualche automobilista, quanto per il caos cantieri.

“Con i lavori in varie strade anche per noi è diventato un incubo spostarci per fare le consegne e lavorare in tranquillità. La situazione è peggiorata, non abbiamo nemmeno accesso ad alcune zone, così lavorare è impossibile. Troppe strade disastrate e piene di buche, è una confusione totale”.