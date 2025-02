Nella serata di domenica gli agenti della Polizia Locale di Cagliari hanno arrestato due diciottenni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza in concorso. L’evento si è svolto quando due ragazzi si sono dati alla fuga in sella ad uno scooter Honda Sh una volta imposto l’ALT dagli agenti. Ne è scaturito un pericoloso inseguimento per le vie cittadine. Dopo diversi minuti di inseguimento i fuggitivi hanno tentato di scendere dal motociclo per dileguarsi, ma raggiunti dagli agenti ne è nata una colluttazione e i due sono riusciti a rimontare sul motociclo fino all’altezza della chiesa di Bonaria, dove sono scappati a piedi. Gli agenti sono quindi riusciti a raggiungerli in piazza Dei Centomila per trarli in arresto.

Il conducente, oltre ad essere denunciato per la reiterazione nella guida senza patente, é stato trovato in possesso di hashish.

Il veicolo, su cui pendeva una denuncia di furto, é risultato essere già sequestrato.

Su disposizione del Pubblico Ministero i due sono stati tratti a giudizio direttissimo nella mattinata odierna e il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di firma per il conducente.