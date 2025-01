Inseguimento questa mattina lungo il viale Marconi a Cagliari.

Non era ancora l’alba quando una pattuglia della polizia ha notato una Fiat Panda, risultata poi rubata, compiere una manovra azzardata. Subito gli agenti hanno intimato l’alt, ma la vettura non si è fermata. Il conducente ha accelerato e ha tentato di fuggire in direzione di Quartu, in contromano. E’ iniziato così un inseguimento a tutta velocità, terminato sul ponte che collega al canale di Terramaini dove l’auto della polizia è finita contro il guardrail. Il bilancio è di due agenti feriti, soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. L’uomo alla guida ha abbandonato la Panda poco distante per poi dileguarsi nel buio.