Cagliari, folle inseguimento a Is Mirrionis: non si fermano all’alt, si schiantano e fuggono a piedi

Folle fuga in pieno giorno nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari. Un’auto Alfa Romeo, a bordo oltre al guidatore forse un’altra persona, non si è fermata all’alt della polizia municipale in via Cadello. Alla brusca accelerata hanno risposto immediatamente gli agenti della polizia locale, dando inizio a un inseguimento con moto e due auto di servizio in direzione del Santissima Trinità. Poco dopo, l’uomo alla guida si è schiantato in una traversa di via Is Mirrionis, travolgendo alcune auto parcheggiate. I due a bordo sono fuggiti a piedi.

Sono stati momenti di paura e concitazione, che hanno messo a rischio l’incolumità dei cittadini del quartiere. Da quanto si apprende, un’auto della municipale ha urtato uno scooter, a sua volta non assicurato e perciò sequestrato. L’autista dell’Alfa Romeo sarebbe già stato identificato.