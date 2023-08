Cagliari, folle fuga e panico: 53enne si schianta con lo scooter sequestrato e finisce al Brotzu

Ha bruciato l’alt degli agenti della polizia Locale in via San Benedetto a Cagliari e ha cercato in ogni modo di seminarli, guidando contromano in molte strade e rischiando, più volte, di provocare incidenti. Un 53enne in sella ad uno scooter risultato sprovvisto di assicurazione e, soprattutto, sottoposto a sequestro da alcuni mesi, alla fine è andato a sbattere contro una macchina in via Ariosto. Rimasto ferito, E.M. è stato portato all’ospedale Brotzu.

Gli agenti l’hanno raggiunto per notificargli una lunga sfilza di multe per non aver rispettato il codice della strada. Inoltre, per l’uomo è sicura la denuncia all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.