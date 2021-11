Cagliari, fogne ko e piscine puzzolenti di fango a Sant’Elia: “L’acqua arriva sino alle cantine e agli appartamenti”

Sopralluogo choc a Sant’Elia, il rione popolare da sempre dimenticato a Cagliari. Dopo le ultime forti piogge, lo scenario è quello simile al terzo mondo: strade scomparse sotto piscine di fango e liquami, le fogne non hanno retto la furia dell’acqua e, davanti ai palazzoni, la puzza e il degrado la fanno da padrone. A denunciare tutto è il consigliere comunale e presidente della commissione Sicurezza Marcello Polastri: “Vedere questo angolo di Cagliari lontano da occhi indiscreti e dalle telecamere fa specie, ma talvolta la realtà supera la fantasia. Perché alle pozzanghere che crescono a dismisura, soprattutto in questi giorni di pioggia, si sono aggiunti da circa una settimana i liquami che, dagli impianti fognari intasati, tracimano per strada” E dentro gli appartamenti la situazione non è certo migliore: “Sanitari pieni, all’orlo, di liquidi nauseabondi”. Non è la prima volta che capita, tutto a causa dei “blocchi per lo sbrinamento dell’acqua che si formano alla base dei palazzi, con l’acqua che risale e arriva negli appartamenti, nelle cantine, nel garage”.

“Sarà necessario depositate un esposto alle competenti autorità? Perché risolvere non è solamente necessario, ma un fatto umanitario, e igienico-sanitario non più rinviabile”.