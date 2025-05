Pirri, giovane coppia aggredita da un cane: il fatto è avvenuto ieri a Barracca Manna. Un ragazzo e la fidanzata erano in moto quando l’animale libero si è scagliato contro loro attaccandoli alle gambe. La mamma di uno dei giovani: “Per fortuna non ha aggredito un bambino in bici perché avrebbe potuto causare danni molto seri”. È proprio la donna che spiega pubblicamente quanto accaduto per mettere in guardia residenti e passanti al fine di prevenire il rischio di essere morsicati dal cane che, da quanto descritto, è stato avvistato più volte da solo e senza custodia. Non solo: avrebbe già attaccato anche altri cani della zona e la preoccupazione aumenta: “Non si può uscire da casa con l’ansia che questo cane aggredisca chiunque”.

Non un caso isolato e che riguarda solo Pirri: di recente anche a Sarroch un cane ha aggredito a un bambino di rientro da scuola, a San Sperate un branco di cani ha tenuto in ostaggio per mesi diverse famiglie sino a quando al proprietario è stato imposto di costruire un recinto per evitare altre fughe e danni da parte degli animali. La cronaca purtoppo spesso racconta di episodi anche estremamente gravi che mettono in evidenza l’importanza di custodire con premura i cani di proprietà soprattutto se questi sono di taglia grande o se hanno già manifestato in passato un comportamento aggressivo o particolarmente intollerante nei confronti di altri simili, gatti o persone.