Samassi, perdita idrica causata dai lavori per la messa in posa della fibra riparata, ma il giorno dopo nuovo intervento sotto l’asfalto per aggiustare l’innovazione per la connessione internet danneggiata in seguito ai lavori effettuati alla condotta: tutto risolto ora, ripristinato sia internet che la tubatura dell’acqua. Singolare episodio quello avvenuto nel centro del Medio Campidano, una ingente perdita idrica in via Municipio era presente da oltre un mese: strada allagata e i muri di due case sempre umidi a causa del ruscello incessante che sgorgava da sotto l’asfalto da quando erano stati effettuati i lavori per la fibra ottica. Le vibrazioni, infatti, dei mezzi pesanti usati per i lavori, come constatato dai tecnici, avevano provocato la frattura di una tubazione, datata, che non aveva retto allo smottamento prodotto per aprire la porzione di strada interessata. Operai al lavoro solo una settimana fa, da Abbanoa il pronto intervento ha rimediato al danno ma “causato” inavvertitamente la frattura della connessione veloce. Il risultato? Buona parte degli utenti offline. Solo qualche ora di disagio, comunque, il giorno dopo un ennesimo intervento ha riparato la linea internet veloce e posizionato nuovamente terra e cemento in attesa del bitume nella parte della strada segnata dai lavori.