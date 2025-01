Fermati per le cinture di sicurezza che non avevano allacciato, vengono arrestati per droga. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Stradale di Cagliari – Distaccamento di Muravera, durante un ordinario servizio di pattugliamento sul Viale Marconi, hanno fermato un’autovettura con a bordo due giovani, ai quali è stata contestata la violazione del codice della strada per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

L’atteggiamento particolarmente nervoso dei due ragazzi ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati trovati circa 1.200 euro in contante, suddivisi in banconote di diversi tagli, e due sacchetti di cellophane nero termosaldati contenenti sostanze stupefacenti: dieci panetti di marijuana e nove di hashish. Inoltre, sono stati rinvenuti quattro smartphone, mentre uno dei giovani aveva un ulteriore sacchetto di marijuana nascosto nel pantalone.

Successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli agenti hanno effettuato perquisizioni domiciliari che hanno portato al sequestro di un bilancino di precisione e di un barattolo in vetro con dentro un involucro termosaldato di cellophane bianco, contenente circa 12 grammi di altra sostanza stupefacente.

I due ragazzi sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati accompagnati presso i loro domicili, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti.