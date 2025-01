La Sardegna perde il suo speciale eremita. Mauro Morandi se ne è andato a 85 anni. Per 32 anni ha vissuto da solo sull’Isola di Budelli, facendo sua la meravigliosa Spiaggia Rosa. Ex insegnante di educazione fisica modenese, nel 1985 si è preso l’incarico di custode di Budelli dopo una vacanza con gli amici. Un posto magico che gli ha rapito il cuore cambiandogli la vita e per il quale ha combattuto con il Parco della Maddalena fino al 2021, quando fu costretto ad andarsene per motivi di salute. Una storia d’altri tempi catapultata nel presente, fatta di amore, coraggio, integrità e dignità, facendo proprio un luogo e scegliendolo come posto della vita. Morandi aveva anche raccontato la sua storia straordinaria in un libro, “Il guardiano di Budelli-Una lunga storia d’amore tra un uomo e la sua isola deserta”, scritto insieme a Antonio Rinaldis.