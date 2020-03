Cagliari, fermati dalla Polizia Locale scappano a Santa Gilla: gettano un kg di droga dalla Mercedes, arrestati. Si tratta di un 30enne di un 31 enne di Capoterra, arrestati grazie a una brillante operazione della Polizia Locale cagliaritana: nella fuga hanno gettato un chilo di cannabis dall’auto. Ecco la cronaca del movimentato doppio arresto. Due persone che percorrevano la via Po a bordo di una Mercedes classe A, alla richiesta di fermarsi rivolta dagli agenti della Polizia Locale, hanno accelerato repentinamente nel tentativo di sfuggire ai controlli.

Inseguiti prontamente dalla pattuglia sono stati raggiunti all’interno del parcheggio del centro commerciale S. Gilla dove sono stati costretti a fermarsi. Il passeggero del veicolo è sceso con nelle mani una voluminosa busta in plastica e correndo velocemente, si è diretto verso la laguna, lanciando la busta nel canale cercando di liberarsene e continuando la fuga. Ma è stato poco dopo raggiunto e bloccato dalla Municipale che ha recuperato la busta e il suo contenuto costituito da alcune buste di cannabis, per un peso complessivo di circa 1 Kg..Le due persone, un 30enne e un 31enne, entrambi residenti a Capoterra, sono stati arrestati e trovati in possesso, nelle tasche dei pantaloni, di circa 1.250 €. Il veicolo, lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. I due verranno processati domattina per direttissima.