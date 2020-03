Due nuovi contagi in Sardegna per il Coronavirus: positiva una coppia a Nuoro. Una ricercatrice e il suo compagno, che nei giorni scorsi erano stati a Udine, sono risultati positivi all’esito del tampone. Febbre, tosse, dolori articolari: questi i sintomi riscontrati dalla donna per la quale è scattata la quarantena di due settimane. La ricercatrice avrebbe partecipato a Udine allo stesso congresso di Agraria alla quale ha tenuto parte il docente cagliaritano, anche lui risultato positivo già da ieri. Tutti negativi invece i familiari. Salgono dunque a quattro le persone contagiate dal Coronavirus in Sardegna.