Cagliari, Farris: “Sicurezza stradale, i dissuasori utili ma non risolvono il problema”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Le richieste di dissuasori sono solo la punta dell’iceberg”. Parola di Giuseppe Farris, consigliere comunale di opposizione per CiviCa. “Sono sicuramente validi correttivi, ma non risolvono il problema a livello strutturale”. Nonostante ne riconosca la validità, tant’è che lui stesso ne ha sollecitato uno in viale Regina Elena, la problematica é più ampia, come affermano anche gli studi di settore, ed è fisiologico che in una città in crescita cresca pure il traffico. Gli interventi pubblici negli ultimi anni hanno peggiorato la viabilità e la sicurezza delle strade cagliaritane: “Oggi occorrono tempi di percorrenza più lunghi anche solo per attraversare piccole porzioni della città” perché“ sono state ristrette le carreggiate delle strade, come viale Trieste e via Dante, carreggiate ristrette a favore di pedoni che non esistono e piste ciclabili deserte”. A questo si aggiunge l’apertura dei cantieri della metro e quelli in via Roma “che hanno ulteriormente congestionato il traffico”.