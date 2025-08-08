Sono circa 220.000 i passeggeri attesi all’aeroporto di Cagliari tra l’8 e il 17 agosto, secondo le stime diffuse da Sogaer: previsti 1.400 movimenti aerei e 250.000 posti offerti in uno dei periodi di maggior traffico estivo.

Da gennaio al 5 agosto 2025, lo scalo ha superato quota 3 milioni di passeggeri, registrando una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024, trainata in particolare dal segmento internazionale, in aumento del 7,5%.

La stagione estiva 2025, iniziata il 30 marzo, segna un incremento del 7% rispetto all’estate precedente, con oltre 1,4 milioni di posti disponibili sui voli internazionali. In totale sono 109 i collegamenti diretti, di cui 75 di linea – 31 nazionali e 44 internazionali – e 34 operati in modalità charter, gestiti da 39 compagnie aeree verso 25 Paesi.