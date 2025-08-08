Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15:30, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono intervenuti in via del Lavoro a Selargius, dove era stato bloccato un uomo mentre tentava di allontanarsi con merce appena sottratta in un grande magazzino.

Il 49enne residente a Selargius, con numerosi precedenti penali a carico, aveva cercato di eludere il controllo del personale del punto vendita portando con sé prodotti per un ingente valore. La pronta segnalazione del personale dell’esercizio ha consentito l’intervento tempestivo della pattuglia, che ha proceduto all’arresto in flagranza.

La merce è stata interamente restituita al punto vendita