Cagliari, evade dai domiciliari perché non sopporta la mamma: “Portatemi in carcere”

La convivenza con la madre era impossibile. Così stanotte un 44enne ai carabinieri della Compagnia di Dolianova ha chiesto ai carabinieri di essere arrestato. L’uomo era costretto ai domiciliari a Cagliari, nell’abitazione della mamma, ed era sorvegliato speciale con braccialetto elettronico. Ieri, dopo l’ennesima lite con la madre, ha dato una sforbiciata al braccialetto elettronico e si è presentato in caserma dai carabinieri di Dolianova (conosceva i militari di quella stazione perché in passato era stato fermato da loro e si erano guadagnati così la sua fiducia) ed è stato arrestato. Questa mattina è stato processato per direttissima. Al giudice ha ribadito di voler tornare in carcere ed è stato accontentato: adesso si trova in cella a Uta.