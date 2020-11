Cagliari, evade dai domiciliari: 20enne trasferito in carcere a Uta

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno tratto in arresto Marco Benossa, cagliaritano di vent’anni residente a Sestu ma di fatto domiciliato a Cagliari, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

L’arresto a seguito dell’esecuzione di un’ordinanza emessa il giorno prima dal Tribunale di Cagliari – Sezione Gip/Gup -, con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere in luogo di quella agli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato assunto in relazione al fatto che il giovane fosse evaso qualche giorno prima dai domiciliari, facendosi cogliere in fallo dai carabinieri che avevano documentato l’episodio all’autorità giudiziaria che, a sua volta, ha immediatamente revocato il beneficio della detenzione a casa per l’uomo.

Questi, al termine della notifica del provvedimento è stato condotto in vincoli alla casa circondariale di Uta.