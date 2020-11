Pedone investito nella notte a Gonnosfanadiga.

E’ accaduto intorno all’una di questa notte in via Dessì. Ferito un giovane di 25 anni, trasportato all’ospedale di San Gavino Monreale.

Fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita. Il responsabile, un 23enne sempre del posto, in un primo momento si è allontanato dal luogo del sinistro ma è stato presto rintracciato dai carabinieri che procederanno contro di lui per omissione di soccorso.