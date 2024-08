Cagliari: estate di musica, teatro e animazione per chi sceglie i capoluogo per le vacanze

Proseguono a Cagliari gli appuntamenti della prima edizione di “Si muove la città”, rassegna estiva di musica, teatro, cinema e animazione (a ingresso gratuito), ideata per offrire opportunità di svago e arricchimento culturale alla cittadinanza, e ai tanti turisti e visitatori presenti nel capoluogo isolano.

Mercoledì 14 agosto alle 20.30 la manifestazione approderà al Parco della Musica, dove andranno in scena “I Canti di Tuttestorie” di Bruno Tognolini e Antonello Murgia, e quest’ultimo affiancato sul palco dall’attore Fabio Marceddu (Teatro dallarmadio). Dalla Marcetta dei Lumacoidi al Canto del Corpo, passando per il Valzer della Rondine Prigioniera e l’Inno del Coraggio: dal 2013 la musica di Antonello Murgia incontra felicemente le parole di Bruno Tognolini. Ogni anno il Festival Tuttestorie esplora un tema diverso e lo fa anche con la sua musica originale, per spiegare ciò che la musica stessa è in grado di dire, senza dire, ma solo cantando il mondo e incantandolo.

Alle 21.30 appuntamento con l’irresistibile e irriverente comicità della compagnia Lapola accompagnata dalle musiche dei Tamurita per uno spettacolo ricco di humour, che unisce risata e riflessione tra commedia, musica, danza e teatro.

Dalle 23.30, grande festa animata dal dj set di Davide Merlini, dj eclettico attivo dal 1986 e punto di riferimento per tutti i generi non mainstream, dal rock anni ‘50 fino ad oggi, con incursioni nella black music, acid jazz, soul, funk e hip hop.

Giovedì 15 agosto alle 20 sarà, invece, il Bastione Saint Remy a fare da cornice alla proiezione del film “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, racconto intimo dello sportivo e dell’uomo Gigi Riva, scomparso lo scorso gennaio, con la partecipazione del regista Riccardo Milani, affiancato dal giornalista Giorgio Porrà e dall’attore Massimiliano Medda.

Si muove la città proseguirà il suo cammino giovedì 22 agosto a Giorgino, dove alle 20 protagoniste saranno Le Canzoni della Città, spettacolo dedicato agli aneddoti e alle musiche legate alla città di Cagliari per bambini di tutte le età. In scena ci saranno Antonello Murgia e Fabio Marceddu del Teatro dallarmadio. Alle 20.30 si proseguirà con lo spettacolo “Sardi della pianura” con Flavio Soriga e Renzo Cugis, mentre alle 22 il compito di chiudere in musica la serata sarà affidato all’Armeria dei Briganti.