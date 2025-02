Cagliari-Parma 2-1, Nicola scopre un Coman da impazzire: entra e segna con un bolide sotto la traversa. Le magie del calcio: il rumeno appena acquistato dal Cagliari segna a tre minuti dal suo ingresso il gol che può valere la salvezza e porta il Cagliari al tredicesimo punto rubando tre punti a tutte le dirette concorrenti. E affondando proprio il Parma di Pecchia, che ha avuto diverse occasioni ma senza mai centrare la porta, tranne che nella rete che ha riaperto la partita. Non una grandissima prova in verità del Cagliari, che però stavolta è stato stupendamente cinico passando in vantaggio con un autogol nella ripresa, dopo un primo tempo alla camomilla col Parma quasi sempre in possesso di palla. Mina e Luperto però sono stati dei baluardi quasi insuperabili, in attacco Piccoli combatte ma non tira quasi mai, buona invece la prova del ficcante Felici.

Ma la copertina se la prende tutta lui, il nuovo arrivato Coman: un ragazzo rumeno appena arrivato da una squadra del Qatar, che ha cambiato la partita facendo anche altre buone giocate oltre alla rete che può valere un intero campionato. Gaetano è stato più incisivo di Viola, alla seconda partita flop consecutiva. Luvumbo è rimasto in panchina, Pavoletti alla 205esima presenza è entrato nel finale per le sportellate che incartano il risultato. E adesso la tripla difficile sfida con Atalanta, Juventus e Bologna. Ma con un Coman in più. E se lo scorso anno a gennaio furono decisivi gli innesti di Mina e Gaetano, quest’anno potrebbero esserlo allo stesso modo Caprile e Coman. Con Nicola che va a 24 punti zittendo ancora una volta chi lo criticava.