Assemini, giovane mamma rischia di finire fuori strada a causa di una buca, “la gomma dell’auto è scoppiata, a bordo con me c’erano anche le bambine”: pericolo scampato, per fortuna, “ma se malauguratamente l’avesse preso uno scooter? Cosa sarebbe successo?”.

È accaduto sabato notte lungo la SC Assemini, a contattare e raccontare la disavventura a Casteddu Online è direttamente la donna, “vorrei evitare che altre persone possano correre lo stesso rischio mio” e che le “istituzioni di competenza intervengano quanto prima per mettere in sicurezza la strada, sempre molto trafficata”.

“Ci sono 3 buche, una di queste è molto pericolosa, sabato alle 20,30 dopo aver preso in pieno il fosso la gomma della mia auto è esplosa, ho rischiato di uscire fuori strada con le mie figlie. Tutto questo è inammissibile, non è la prima volta che capita e non sono la prima oltretutto” spiega la donna.

“Sono davvero pericolosi, io ero in auto, ma se malauguratamente l’avesse presa uno scooter? Cosa sarebbe successo?

Non si può nemmeno deviare perché si rischia un frontale con le auto che viaggiano nel senso opposto”.