Cagliari, esce quando vuole e non segue gli assistenti sociali: pusher nuovamente arrestato

Evita il carcere dopo aver spacciato ma non segue le regole, 28enne cagliaritano finisce nuovamente in manette. L’uomo, residente nel rione di Sant’Avendrace, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile, sulle sue tracce già da tempo. Il ventottenne, infatti, affidato in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione, non ha rispettato gli orari di uscita previsti, allontanandosi dalla sua abitazione quando voleva e rendendosi irreperibile agli assistenti sociali che dovevano seguirlo, disertando il programma terapeutico al quale è stato sottoposto e, infine, non facendosi trovare dalle forze dell’ordine al momento dei controlli.

Le violazioni gli sono costate care: l’uomo è stato bloccato dai poliziotti mentre stava passeggiando in una via del rione ed è finito a Uta.