Cagliari, eroina e cocaina nell’ascensore di una palazzina in via Schiavazzi.

Stanotte a Cagliari i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno effettuato il controllo di una persona sottoposta alla misura cautelare della detenzione domiciliare. Mentre salivano in ascensore hanno accidentalmente rinvenuto occultati nel vano delle porte scorrevoli due involucri, collocati dentro un buco che li ha incuriositi. Andando a verificare di cosa si trattasse hanno rinvenuto 10,5 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, e 8,56 grammi di presumibile eroina brown sugar. Sostanze stupefacenti destinate allo spaccio che qualcuno ha lasciato lì allo scopo di poter procedere a delle cessioni in orario notturno, non prevedendo un passaggio dei carabinieri in quell’orario all’interno della palazzina in via Schiavazzi. Non è possibile allo stato attuale attribuire a qualcuno la proprietà di quella droga che è stata impacchettata, repertata e verrà custodita in una cassaforte in caserma, fino alle analisi di laboratorio, ed al successivo Decreto della Procura della Repubblica che ne disporrà la distruzione.