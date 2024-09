Cagliari, era stata chiusa dopo i crolli dal cavalcavia: riaperta via Torricelli

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Riaperta via Torricelli. Nella mattinata di ieri sono caduti alcuni calcinacci dal cavalcavia dell’Asse mediano proprio sulla strada che sfiora il Cep. L’intervento è stato immediato e per questo durante i lavori è stata chiusa la strada per motivi di sicurezza. La stessa via è stata riaperta ieri notte una volta conclusi i lavori di.

Resta invece ancora sbarrata, ma solo per qualche giorno, via Fiume. Il motivo è sempre relativo ai crolli, stavolta delle antiche mura di Castello.

“Ieri mattina, non appena abbiamo avuto notizia del cedimento di una parte delle mura in via Fiume, abbiamo dovuto impedire il transito dei pedoni e dei veicoli per motivi di sicurezza”, ha dichiarato ieri il sindaco Massimo Zedda, “abbiamo dunque interdetto al traffico la via e nella mattinata di oggi abbiamo tempestivamente avviato i lavori.

In pochi giorni, riapriremo la via e interverremo anche sull’altra parte in modo tale da rimuovere le transenne posizionate da anni”.

Il sindaco ha anche annunciato un intervento in via dei Genovesi, ripristinando la porzione ostruita, a causa dei crolli di diversi anni fa, che rendeva difficile l’uscita dal quartiere su quel lato.