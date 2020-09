Cagliari, entro l’anno la metro in via Roma e viale Sant’Avendrace con le piste ciclabili

Due minuti di video. Su quanto ha fatto la giunta Truzzu in un anno. E poi l’annuncio: entro quest’anno via alla metropolitana leggera in via Roma, ai lavori per il senso unico in viale Marconi e alla nuova viale Sant’Avendrace, probabilmente con le piste ciclabili. Verrà anche riqualificata tutta la zona di piazza Granatieri di Sardegna. Nel video (gratuito, realizzato dallo staff del sindaco), che sarà diffuso sui sociale i canali dell’amministrazione, l’elenco delle cose fatte nel primo anno di amministrazione di Truzzu: c’è il bonus spesa per l’emergenza Covid, i mesi di affitto pagati agli inquilini delle case popolari e la riduzione della tariffa Cosap e le concessioni di suolo pubblico più ampie per le imprese. Opere pubbliche: porticciolo piccola pesca a Sant’Elia, il concorso per di idee per piazza Matteotti, il piano guida per Sant’Elia (base per il via al nuovo stadio) e il trasferimento del mercatino da viale Trento al parcheggio Cuore. E poi le zone 30, i km di nuovi marciapiedi, le strade asfaltate e la sperimentazione dei monopattini. “Alcune non le abbiamo messe”, ha ricordato Truzzu, “perché non abbiamo fato in tempo. Manca la riapertura della passeggiata coperta, stiamo aspettando il via della Regione per il piano particolareggiato del centro storico”.

Il sindaco ha anche annunciato i prossimi progetti: la metropolitana leggera, la progettazione restauro dell’anfiteatro romano, la riqualificazione di Piazza Granatieri di Sardegna (usufruibile per il rione) e poi via Castelli, viale Merello, viale Trieste, Terrapieno e viale Buoncammino. E poi viale Sant’Avendrace: venerdì il progetto sarà presentato ai cittadini del rione.