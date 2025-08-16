Finale Thrilling all’ Unipol Domus , dopo l’ uno a uno dei tempi regolamentari la lotteria dei calci di rigore sorride ai rossoblu che grazie a Cavuoti e alla bravura di Caprile approdano ai sedicesimi di Coppa Italia.

La formazione iniziale rossoblu con il 3-5-2 prevede Caprile in porta , Deiola, Mina e Obert in difesa , Zortea sulla fascia destra e Idrissi a sinistra , a centrocampo Prati con Adopo e Folorunscho , in avanti Luvumbo a sostegno di Piccoli .

Primo pericolo verso la porta ligure portato dal Cagliari al quarto minuto quando Del Frate anticipa Folorunsho in mezzo all’ area dopo un bel cross di Zortea ,ma poco dopo al 7°, Fumagalli lascia partire un destro potente verso la porta isolana trovando pronto alla parata Caprile .

La squadra di Pisacane prova ad organzzare la manovre ma l’ Entella da’ l’ impressione di poter rendersi pericoloso in ripartenza e intorno al primo quarto d’ ora si propone piu’ di una volta verso l’ area rossoblu.

Il Cagliari soffre il pressing dei liguri a centrocampo che chiudono bene gli spazi e fatica ad organizzare una manovra di gioco efficace , con tanti errori tecnici ed un po’ di confusione.

Al 32° scatta Luvumbo e Benali lo ferma poco distante dall’ area guadagnandosi la prima ammonizione della gara , sulla conseguente punizione il tiro di Piccoli finisce a lato .Al 36° Idrissi scende bene sulla sinistra crossa in area ma Piccoli non impatta bene la palla .

Lampo improvviso al 44°, Adopo imbuca in area per Piccoli che batte Del Frate .

Finisce il primo tempo con il Cagliari in vantaggio ma rossoblu poco lucidi a centrocampo , con un Matteo Prati decisamente deludente mentre i liguri hanno mostrato una buona organizzazione difensiva ed una discreta capacita’ in ripartenza.

All’ inizio del secondo tempo l’ Entella cerca di rendersi pericolosa portando un po’ piu’ di pressione in avanti , al 60° Luvumbo ci prova ma ribatte Tiritiello , iniziano i cambi per Pisacane , al 64° Esposito e Zappa prendono il posto di Luvumbo e Idrissi .

Al 72° il Cagliari sfiora il raddoppio , Esposito serve Piccoli che si fa respingere il tiro da Del Frate . Si arriva al 76° quando Pisacane sostituisce un deludente Prati con Mazzitelli e l’ autore del gol Piccoli con Kilicsoy .

Clamorosa occasione per i liguri al 79° con Russo , ma Caprile salva il risultato. Preme l’ Entella che si gioca il tutto per tutto , rispondono i rossoblu che in contropiede cercano il gol del raddoppio .

All’ 84° gran tiro di Kilicsoy , sugli sviluppi viene atterrato in area Esposito , l’ arbitro decreta il penalty ma Jerry Mina spara alle stelle .

Alla ripresa del gioco l’ Entella si porta in avanti e su in cross insidioso da destra Deiola con una deviazione sfortunata batte il proprio portiere e consente ai liguri di pareggiare. Ultimo cambio per i rossoblu , Cavuoti rileva Obert , finale concitato con il Cagliari rabbiosamente in avanti , ci prova di testa Adopo ,salva Del Frate e poco dopo Kilicsoy , respinge la difesa ligure. Al 96° il turco viene atterrato in area ma nonostante le proteste rossoblu l’ arbitro dopo il consulto al Var non concede il rigore.

Finiscono i tempi regolamentari , si va alla lotteria dei calci di rigore , iniziano i liguri , Russo batte Caprile , risponde Mina che riequilibra la situazione , batte Castelli che riporta in vantaggio l’ Entella , Adopo spara alle stelle , Karic va sul dischetto ma Caprile fa il miracolo , Kilicsoy con il brivido batte Del Prete , De Benedetti segna ancora per i liguri , poi Folorunsho realizza alla perfezione , va sul dischetto Tiritiello che non sbaglia , Esposito non fallisce il tiro.

Si va oltranza , tira Marconi ma il pallone va sulla traversa , Cavuoti realizza il rigore decisivo , Cagliari ai sedicesimi di finale .