Una serata di violenza, l’ennesima, nel cuore della città. È successo ieri, poco dopo le 21, nella riqualificata piazza Matteotti, a due passi dalla stazione ferroviaria. Un gruppo di una decina di persone si è affrontato in una rissa furibonda sotto gli occhi increduli dei passanti.

Una scena da far paura: urla, spintoni, calci e pugni. Un giovane, finito a terra, è stato preso a calci e colpito ripetutamente anche al volto e alla schiena. A interrompere la violenza è stato l’intervento di una pattuglia del nucleo di pronto intervento della polizia locale di Cagliari, impegnata in quel momento in un controllo nella zona del centro storico. Gli agenti sono riusciti a bloccare due persone mentre gli altri si sono dileguati nella confusione generale.

Fermati uno degli aggressori e il ragazzo pestato, entrambi di nazionalità algerina, di 27 e 18 anni. Entrambi feriti, con evidenti segni di percosse: uno con profonde lesioni al volto e alla schiena, l’altro con contusioni più lievi. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 per prestare le prime cure.

Il più giovane è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, l’altro ha inizialmente rifiutato l’assistenza sanitaria ed è stato portato direttamente al Comando per le procedure di identificazione. Dopo le dimissioni dall’ospedale, anche il secondo è stato trasferito per il fotosegnalamento.

Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero per rissa e lesioni personali. Dopo le formalità, sono stati rimessi in libertà. Intanto proseguono le indagini per identificare gli altri partecipanti alla rissa e chiarire le cause dello scontro.