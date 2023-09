Cagliari, emergenza a Sant’Elia: la fogna esplode e i liquami allagano gli ascensori

Le fogne esplodono e i liquami invadono la strada e anche l’ascensore, bloccando le corse e costringendo gli abitanti del palazzo Gariazzo a Sant’Elia a farsi le scale a piedi. La drammatica situazione è stata descritta in un esposto, con richiesta di intervento urgente, presentato ad Area e ad Abbanoa da Marcello Polastri, consigliere Psd’Az.

Tutto accade in via Schiavazzi dove una copiosa perdita d’acqua fognaria ha sottratto il suolo pubblico ai pedoni e alle auto e, infine, allagato uno dei vani ascensore dell’edificio.