San Gavino, l’sos: “Finte fughe di gas, così un arrotino intasca cifre esorbitanti”

Un uomo che gira in auto per le stradine di alcuni paesi del Medio Campidano (l’ultimo, in ordine cronologico, è quello di San Gavino) spacciandosi per arrotino e che riuscirebbe a intascare i soldi perché cambia dei pezzi del cucine dopo aver segnalato delle perdite di gas inesistenti. L’sos pubblico, ieri, è stato lanciato da una commessa, E. A., con un post che ha ricevuto decine di condivisioni: “Ieri a San Gavino ha transitato per le vie del paese una 147 grigia scura con megafono”. A bordo un uomo, un presunto arrotino: “Si offre di prestare pulizia gratuita ai piani cottura, ma con la scusa di una fantomatica perdita di gas sostituisce pezzi di ricambio senza autorizzazione presentando poi come compenso cifre esorbitanti, intimidendo e mettendo in difficoltà le persone non disposte a pagare. È successo ieri si miei genitori, si sono visti portare via ben 580 euro, per la paura che questa persona potesse fargli del male”.

L’appello è uno: “Prestate attenzione e informate le forze dell’ordine se caso avvistiate un individuo simile”. E, tra i commenti, un’altra donna avvisa che un paio di mesi fa la stessa identica situazione è capitata a Sanluri.