Cagliari, elicottero in giro nella notte nella città vuota e spettrale: diversi voli nel cielo del centro. La curiosità nella notte: nella Cagliari deserta e chiusa per Coronavirus gira nella notte a ripetizione un elicottero tra via Roma, via Sonnino e tutto il centro. Probabilmente maxi controlli delle forze dell’ordine sulla situazione e sul rispetto dei divieti? In tanti lettori scrivono incuriositi alla redazione di Casteddu Online. Il rumore dell’elicottero nel cielo cagliaritano rende ancora più “sospeso” il momento storico drammatico. “Restate a casa” , l’imperativo nei giorni più difficili dell’epidemia.