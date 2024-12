Cagliari – Egas lancia la seconda edizione del concorso creativo “Water is Life” aperto alle scuole superiori sarde: un montepremi di 8.000 euro per premiare i migliori progetti dedicati alla tutela dell’acqua e del sistema idrico integrato in Sardegna.Dopo il successo della prima edizione, l’EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna – annuncia il lancio della seconda edizione del concorso creativo “WATER IS LIFE”, un’iniziativa che invita gli studenti e le studentesse delle scuole superiori della Sardegna a raccontare, attraverso progetti creativi, l’importanza dell’acqua come risorsa fondamentale per il territorio e la comunità.Il concorso si concentra sul tema dell’acqua come bene da salvaguardare, con uno specifico riferimento al contesto sardo e al suo sistema idrico integrato. Gli studenti sono chiamati a sviluppare elaborati creativi, tra cui documentari, reel, animazioni, podcast e cortometraggi, che mettano in luce soluzioni, riflessioni e messaggi per promuovere la sostenibilità, il risparmio idrico e la riduzione degli sprechi.La prima edizione del concorso, bandita nel dicembre 2023, ha visto una partecipazione entusiastica e ha premiato l’eccellenza creativa degli studenti sardi: il podio è stato conquistato da tre studenti dell’Istituto “G. M. Angioy” di Carbonia, in particolare al primo posto l’opera “Riflessione Idratata” di Marta Portaluppi del quinto anno, al secondo un’opera collettiva della classe seconda A dal titolo “Acqua Sporca!” e al terzo posto “S’abba est bida” di Gabriele Pisano, studente di quinta.

Per la seconda edizione, le iscrizioni saranno aperte dal 9 dicembre 2024, mentre gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 4 aprile 2025, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected]. I lavori dovranno essere presentati in formato .mp4 o .mp3 e rispettare i requisiti di durata.

Un montepremi complessivo di 8.000 euro premierà i tre progetti migliori: 4.000 euro al primo classificato; 2.500 euro al secondo classificato; 1.500 euro al terzo classificato.

La valutazione sarà affidata a una giuria di esperti in comunicazione, ambiente e gestione del sistema idrico, che esaminerà i lavori sulla base di criteri come originalità, attinenza al tema e impatto del messaggio.

I vincitori saranno annunciati e premiati durante una cerimonia ufficiale che si terrà a Cagliari nel maggio 2025.

Fabio Albieri, Presidente dell’EGAS, sottolinea: “Il successo della prima edizione ci ha mostrato quanto sia importante coinvolgere i giovani nella tutela di una risorsa cruciale come l’acqua. Con questa seconda edizione, vogliamo offrire nuovamente agli studenti e alle studentesse sardi l’opportunità di esprimere la loro creatività, stimolandoli a riflettere sulle sfide ambientali e a proporre soluzioni innovative. L’acqua è vita, e ogni goccia conta per il futuro della nostra isola.”

Tutti i dettagli relativi al bando, inclusi il regolamento e il modulo di iscrizione, sono disponibili sul sito ufficiale di EGAS.

Per consultare il bando e accedere al modulo di adesione, visitare: https://www.egas.sardegna.it/2024/12/09/ii-edizione-water-is-life-bando-di-concorso-creativo-sul-tema-della-tutela-dellacqua-in-sardegna-riservato-alle-scuole-superiori-della-sardegna/