Eccole, le casette per il mercatino più atteso dell’anno, quello che porta al periodo più magico e atteso dell’anno: le feste di Natale.

Le strutture in legno fanno bella mostra di sé nel corso Vittorio Emanuele e in piazza Yenne, vanno ancora sistemate e siamo in fase di work in progress, ma come potete vedere dal video si procede rapidamente in attesa di poter aprie fra otto giorni, il primo dicembre. Andranno montate anche le luminarie e ricreata l’atmosfera inimitabile di dicembre: poi si potrà finalmente passeggiare fra esposizioni di prodotti artigianali e cibo tipico.

Come ogni anno si attende una marea di gente, almeno centomila persone, tantissimi dall’hinterland. Ad aspettare il via ai mercatini sono anche i commercianti della zona che possono contare in questo periodo su un giro d’affari più corposo proprio grazie alla presenza di tanta gente.