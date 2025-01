I lavori in via Roma a Cagliari, almeno per il primo tratto, sono ormai conclusi dopo due anni di attesa. É prossima la riapertura del tratto che va dall’incrocio con via XX settembre sino a via Barcellona, mentre per il secondo tratto fino a largo Carlo Felice bisognerà ancora aspettare. Come detto dal sindaco Zedda, infatti la parte resterà chiusa fino a data da destinarsi per via dei reperti archeologici situati sotto la Rinascente.

Fervono comunque gli ultimi interventi nel lotto concluso in vista della riapertura ufficiale prevista a breve. Nel pomeriggio di oggi è stata disegnata parte della segnaletica orizzontale e verranno rimosse le reti e le transenne del cantiere in tutta l’area ma la veste della nuova via Roma è ormai ben definita. Da queste immagini dall’alto risalta la rinnovata disposizione e possiamo osservare l’illuminazione della nuova passeggiata nel centro di Cagliari. Un sistema di illuminazione che accompagna i passanti, all’insegna della sicurezza, uno degli argomenti che hanno fatto più discutere ultimamente a Cagliari. L’area appare più aperta e ordinata con gli alberi lungo il percorso e il nuovo parchetto dedicato ai più piccoli e alle famiglie.