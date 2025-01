Episodio a lieto fine questa mattina sulla metro di Milano. Un ragazzo di 27 anni viaggiava sulla linea gialla M3 in direzione Duomo quando si è sentito male, attorno alle 8 e 30. Fortunamente, proprio in quel momento sullo stesso convoglio si trovava una dottoressa che ha potuto subito prestargli soccorso. All’arrivo alla fermata Duomo, un agente della sicurezza ATM di 47 anni ha aiutato la dottoressa praticando il massaggio cardiaco. Queste prime manovre hanno fatto sì che il 27enne potesse sopravvivere fino all’arrivo del 118. Il ragazzo è stato poi trasportato al Fatebenefratelli in codice giallo. Piccoli disagi sulla tratta interessata, chiusa per circa mezz’ora.