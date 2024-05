Cagliari, ecco la nuova piazza Matteotti: pavimento tutto bianco e fontana davanti al Comune (VIDEO)

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pavimento tutto bianco, identico a quello di tante altre piazze di Cagliari riqualificate. Qualche esempio? Piazza Gramsci e Garibaldi. La nuova piazza Matteotti prende forma. Non c’è più l’infopoint, al suo posto è prevista una fontana. E poi le maxi aiuole con i passaggi pedonali per raggiungere la stazione dei bus ancora in piedi e quella dei treni. Certo, bisognerà vederla terminata, soprattutto per comprendere il reale impatto della fontana, che sarà realizzata nel lato della piazza più vicino a palazzo Bacaredda.

Salvo intoppi, il cantiere finirà entro poche settimane, dopo quasi otto mesi di lavori. Piazza Matteotti sarà, negli auspici, un centro intermodale che collegherà Cagliari con l’hinterland, con metropolitana leggera e bus, e viceversa.