Flumini, crash tra un bus del Ctm e un’auto in via dell’Autonomia regionale sarda. Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari intorno alle ore 19:00 per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto un bus di trasporto pubblico del CTM ed un’autovettura sulla via Dell’Autonomia Regionale Sarda all’altezza del civico 49 in località Flumini di Quartu.

Sul posto é intervenuta una squadra della Centrale operativa di Cagliari che ha provveduto a soccorrere gli occupanti dei veicoli ed alla messa in sicurezza dell’area.

Per gli autisti dei due veicoli si sono rese necessarie le cure dei sanitari giunti sul posto e per l’autista della vettura é stato disposto il trasporto in ospedale.

Sul posto, oltre alla squadra VF ed al personale sanitario del 118, anche una pattuglia dei Vigili Urbani di Quartu per i rilievi di legge.