Cagliari, ecco il nuovo viale Trieste: lavori finiti, da oggi strada riaperta

Cantieri chiusi, lavori finiti: da oggi viale Trieste a Cagliari riapre, per la gioia di automobilisti e pendolari che da mesi ormai erano costretti ad assurdi giri per arrivare a destinazione, creando inevitabili ingorghi. “I lavori in viale Trieste si sono conclusi – commenta il sindaco Massimo Zedda – Un segnale importante e un po’ di respiro al traffico per un miglioramento della viabilità. Nei prossimi giorni daremo un’altra buona notizia alle cittadine e ai cittadini”.

Intanto, la seconda parte di viale Trieste versa nel degrado più totale: scarsa illuminazione, negozi chiusi, marciapiedi dissestati, deserto totale dall’orario di chiusura degli uffici in poi. Ma, promette l’amministrazione, non per molto: i lavori per rimettere a nuovo questo tratto di strada, e che si ricollegheranno a quelli annunciati in viale Sant’Avendrace, inizieranno a settembre 2025.