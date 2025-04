Un traguardo eccezionale raggiunto dalla struttura complessa di Ematologia e Centro trapianti midollo osseo dell’Oncologico di Cagliari. È stato curato un linfoma non Hodgkin in una forma aggressiva.

“Le terapie CAR-T rappresentano un approccio innovativo e personalizzato, mirato a potenziare il sistema immunitario del paziente per riconoscere e distruggere le cellule tumorali”, spiega il professor Giovanni Caocci. “In questo trattamento, i linfociti T del paziente vengono prelevati dal sangue, successivamente modificati geneticamente in laboratorio e infusi nuovamente nel corpo del paziente, per attivare una risposta immunitaria contro il tumore.”

“Questa terapia altamente innovativa, fino ad oggi disponibile solo presso alcuni centri specializzati della penisola, è ora accessibile anche in Sardegna grazie all’accreditamento ottenuto dalla struttura complessa di Ematologia e Centro trapianti midollo osseo dell’ospedale Businco”, informano le dirigenza dell’Arnas. “L’offerta terapeutica si estende potenzialmente anche a pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta, altri tipi di linfoma e, in futuro, mieloma multiplo. Un traguardo reso possibile da un lavoro multidisciplinare di altissimo livello, che ha coinvolto professionisti qualificati: la Dr.ssa Eugenia Piras, Direttore del Programma Trapianti; le Dr.sse Daniela Dessì, Maria Pina Simula e Veronica Usai dell’Ambulatorio Linfomi Aggressivi; la Dr.ssa Marianna Greco, referente del laboratorio specialistico di Ematologia; la Dr.ssa Giulia Fadda, responsabile dell’Unità di Aferesi; la Dr.ssa Alba Piras, referente del Percorso Qualità; la Dr.ssa Giustina Sanna, responsabile della Farmacia”.

Soddisfazione anche da parte della direttrice generale di Arnas Brotzu, Agnese Foddis “Questo traguardo rappresenta per la nostra azienda un momento di straordinario valore. Siamo di fronte a un esempio concreto di come la ricerca più avanzata possa e debba coniugarsi con l’assistenza ai pazienti, offrendo loro cure sempre più efficaci e personalizzate. L’attivazione della terapia CAR-T all’ospedale Businco è il frutto di un impegno collettivo che ha unito visione strategica, competenze cliniche e organizzative, e un profondo senso del servizio pubblico. Un ringraziamento sentito va a tutte le équipe coinvolte e al professor Giorgio La Nasa, il cui contributo è stato fondamentale per l’avvio del processo di accreditamento. È anche grazie a lui se oggi possiamo offrire ai cittadini sardi una possibilità di cura che fino a poco tempo fa era accessibile solo oltre mare”.

Un succeda senza precedenti che offre speranza per il futuro.