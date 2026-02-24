Monserrato, via Cesare Cabras: al via i lavori del tratto compreso tra la rotonda di via Giuseppe Zuddas /Riu Mortu e la via Pio VII. Traffico rivoluzionato per dire addio alle buche e ai disagi.

Partiranno domani i lavori per il rifacimento della trafficatissima arteria, il tratto di strada interessato sarà interdetto al traffico veicolare che per l’occasione sarà deviato sulla carreggiata opposta dove sarà istituito il doppio senso di marcia.

Pertanto al fine di evitare eccessivi ingorghi e disagi nel tratto stradale a doppio senso, si suggerisce di utilizzare percorsi alternativi per quanti dovranno percorrere quotidianamente il tratto di strada in questione.