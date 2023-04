Cagliari e Quartu piangono Gianni Sainas, storico sindacalista della Cisl: “Eri il più buono”. Improvvisa scomparsa dell’ex segretario della Cisl Fp di Cagliari, autore di tante battaglia in difesa dei diritti dei lavoratori e dei più deboli: dalla sanità al commercio al mondo del lavoro, era sempre stato in prima linea non solo negli ultimi anni. “Buongiorno a tutti, con infinita tristezza vi comunico che questa notte ci ha lasciati Gianni Sainas ex segretario della Cisl fp di Cagliari. Riposa in pace Gianni”, scrive con grande dolore uno degli amici e colleghi di sempre, Luca Deidda. Sainas, e il suo buon cuore, mancheranno davvero a tutti.