Sos a Cagliari, scomparsa Titti da via Lunigiana: aiutiamo tutti per ritrovarla!

SOS A CAGLIARI, SCOMPARSA TITTI PEPPA DA VIA LUNIGIANA 1.

CONDIVIDIAMO PER RITROVARLA.

Titti Peppa è una micina dolcissima, che vive nel condominio di via Lunigiana 1 a Cagliari.

È una gattina estremamente affettuosa che si fa avvicinare da chiunque.

I condomini, compresi i bambini sono tutti disperati per la scomparsa avvenuta il 28 marzo.

È una gatta sterilizzata di circa 5 anni, non si è mai spostata, accudita e amata da chiunque.

Se per caso è stata adottata pensando fosse stata abbandonata può contattare la redazione almeno per dare informazioni.

Per i condomini di via Lunigiana preme essere certi che la gattina stia bene.

Qualsiasi comunicazione alla redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un messaggio whatsapp, indicando per la gatta Titti Peppa.

Condividiamo tutti!

Grazie.

