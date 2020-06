Cagliari e Monserrato, la nuova metropolitana in anteprima: “Così andrà verso Selargius attraversando via Riu Mortu”

Entro la fine dell’anno dovrebbero partire i lavori per la realizzazione del progetto esecutivo della metropolitana. Salvo imprevisti, sia a causa dell’emergenza sanitaria in corso che riguardo le ultime riunioni tecniche tra i diversi comuni coinvolti, il tracciato, ormai ben definito, passerà finalmente alla fase di realizzazione. L’intervento prevede un primo lotto relativo all’estensione della Metropolitana leggera di Cagliari in direzione Monserrato, Selargius, Quartucciu, Quartu S. Elena, con la diramazione dalla linea in esercizio tra le attuali fermate Vesalio e Centro Commerciale. Il progetto comprende un sistema di segnalamento e gestione del traffico tale da assicurare la perfetta compatibilità tra le linee già in esercizio. L’obiettivo è quello di migliorare il trasporto urbano, velocizzando gli spostamenti nell’area cagliaritana mediante un riequilibrio modale incentivato da un trasporto pubblico locale che garantisca tempi certi di percorrenza anche verso aree urbane molto trafficate. La diminuzione degli spostamenti con mezzi privati a favore dell’uso di mezzi pubblici consentirà altresì l’aumento della sicurezza stradale e la diminuzione dell’inquinamento.

Le nuove fermate permetteranno di collegare in modo più celere la periferia con il centro città e di erogare un servizio agevole a supporto anche dell’utenza cosiddetta debole. La costruzione della linea fu finanziata dalla Regione Sardegna e dall’Unione Europea, per complessivi 33 milioni di Euro. Con il finanziamento vennero inoltre acquistate le vetture tranviarie e furono costruiti il centro rimessa e manutenzione di Monserrato ed il capolinea di Piazza Repubblica a Cagliari che ospita alcuni uffici della tranvia. I lavori di ampliamento della rete hanno avuto inizio nel 2010 e furono aperti i cantieri del prosieguo della linea 1 del progetto (da Monserrato Gottardo al Policlinico Universitario) mentre nel 2012 fu dato inizio alla realizzazione della linea 2 (la Monserrato Gottardo-Settimo).

La linea per il Policlinico e la cittadella universitaria di Monserrato è stata in seguito inaugurata il 14 febbraio 2015, mentre la linea 2 Monserrato Gottardo–Settimo San Pietro è stata attivata il 3 aprile dello stesso anno. Per quanto riguarda Monserrato, si collegherà alla linea esistente con una diramazione poco prima della fermata Caracalla/Portobotte, proseguirà in parallelo alla Via Cabras a Monserrato e verso Selargius dove attraverserà Via Riu Mortu e sdoppiandosi da Via Zuddas a Monserrato verso Via Trieste a Selargius. “Monserrato ha sempre creduto nel progetto della metropolitana leggera – spiega Andrea Zucca, ingegnere e attuale consigliere di minoranza che nel 2011 è stato Assessore all’Ambiente a Monserrato – a partire dai primi anni 2000 sotto la guida del Sindaco Vacca in cui iniziò la progettazione. Da li in poi Monserrato non ha mai smesso di essere centrale nelle scelte sulle successive tratte essendo uno snodo fondamentale. Ed ora con questo nuova tratta che a breve vedrà l’inizio dei lavori, frutto di un lavoro iniziato sotto la giunta Soru e proseguito dalle varie amministrazioni che si sono susseguite a Monserrato vedrà tra qualche anno la luce.”